Путин спустя неделю после начала пожаров соизволил посетить Хакасию
12:25, 20 апреля 2015Мир
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Президент России Владимир Путин завтра посетит Хакасию.
REUTERS
Об этом сообщает радиостанция «Абакан» со ссылкой на свои источники, пишет Эхо Москвы.
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В Забайкалье на утро понедельника зафиксирован 31 пожар на площади 101 тыс га.
Пожары также действуют в Бурятии (6 очагов на площади 33,6 га), в Туве (4 на площади 835 га), Республике Хакасия (1 на площади 24 га), Иркутской области (2 на площади 11 га) и Красноярском крае (2 на площади 24 га).
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