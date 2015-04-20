Путин спустя неделю после начала пожаров соизволил посетить Хакасию

Об этом сообщает радиостанция «Абакан» со ссылкой на свои источники, пишет Эхо Москвы.

Читайте такжеВ России на смену пожарам пришли наводнения - около 2 тысяч жителей Урала отрезаны от мира

В Забайкалье на утро понедельника зафиксирован 31 пожар на площади 101 тыс га.

Пожары также действуют в Бурятии (6 очагов на площади 33,6 га), в Туве (4 на площади 835 га), Республике Хакасия (1 на площади 24 га), Иркутской области (2 на площади 11 га) и Красноярском крае (2 на площади 24 га).