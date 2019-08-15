В Великобритании впервые запретили рекламу из-за использования гендерных стереотипов

Однако в компании отметили, что их реклама не сексистская.

Телевизионные рекламы американской компании Mondelez и немецкого производителя автомобилей Volkswagen впервые запретили в связи с новыми правилами против использования гендерных стереотипов в Великобритании.

Об этом пишет theБабель со ссылкой на ВВС.

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Компания Mondelez в рекламе сыра «Филадельфия» показала двух пап, которые оставили ребенка на конвейере в ресторане, потому что отвлекались на еду. Около 128 зрителей пожаловались британскому регулятору рекламы Аdvertising Standards Аuthority (ASA) на этот ролик.

Люди заявляли, что «реклама поддерживает вредный стереотип о том, что мужчины не способны заботиться о детях и такие некомпетентные, что представляют опасность для малышей».

В Mondelez ответили на жалобы и отметили, что созданный в рекламе положительный образ ответственных мужчин, которые заботятся о детях.

В рекламе автомобиля Volkswagen eGolf показали мужчину с женщиной, которые спали в палатке в горах, двух мужчин-космонавтов, параспортсмена, который готовится к прыжку в длину и женщину, которая сидит возле детской коляски. На эту рекламу пожаловались трое людей. Они заявили, что «реклама закрепляла вредные гендерные стереотипы, показывая мужчин, которые занимаются авантюрными делами, и женщин, ухаживающих за ребенком».

Однако в компании отметили, что их реклама не сексистская и показывает, что забота о новорожденном осуществляется независимо от пола родителей.

«С рекламой, которая противопоставляет мужские и женские гендерные стереотипы, нужно вести себя осторожно. Речь идет о том, каким может быть общий эффект от них», — отметила руководительница расследований ASA Джесс Те.

Gender stereotyping results in "real world harm" says Jess Tye from the @ASA_UK. It's after 2 TV ads have been banned under new UK gender stereotyping rules #r4todayhttps://t.co/qxbb1MgubGpic.twitter.com/1Asqvriap4 — BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) August 14, 2019

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