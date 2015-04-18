Путин: признание боевиков "ЛНР" и "ДНР" будет зависеть от жизненных реалий

Об этом он заявил в интервью программе "Вести в субботу" на российском телеканале, отвечая на вопрос, может ли он представить вариант, при котором возможно рассматривать признание "ДНР" и" ЛНР".

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