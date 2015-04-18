Путин: признание боевиков "ЛНР" и "ДНР" будет зависеть от жизненных реалий
14:13, 18 апреля 2015Политика
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Президент Росии Владимир Путин заявил, что вопрос признания боевиков "ЛНР" и "ДНР" будет зависеть от реалий, которые "возникают в жизни".
REUTERS
Об этом он заявил в интервью программе "Вести в субботу" на российском телеканале, отвечая на вопрос, может ли он представить вариант, при котором возможно рассматривать признание "ДНР" и" ЛНР".
Читайте такжеОлланд собирается встретиться с Путиным и обсудить Украину - СМИ"Я сейчас не хотел бы на этот счет говорить. Потому что чего бы я ни сказал, все может быть контрпродуктивно. Мы будем смотреть по реалиям, которые возникают в жизни", - сказал Владимир Путин.
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