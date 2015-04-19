Вице-премьер РФ из санкционного списка ЕС посетил норвежский город на архипелаге Шпицберген

МИД Норвегии требует разъяснений у России в связи с визитом вице-премьера Дмитрия Рогозина на Шпицберген.

Об этом со ссылкой на представителя норвежского внешнеполитического ведомства Фруде Андерсена сообщает издание Barents Observer, передает ТСН.ua.

По данным издания, Осло дало понять Москве, что на архипелаге нежелательно появление лиц, которые былы включены в санкционный список ЕС, среди которых и вице-премьер РФ.

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Вчера Рогозин написал в своем Twitter, что прибыл в норвежский город Лонгиер на архипелаге Шпицберген и опубликовал фото на фоне норвежских указательных знаков.

Прибыли в Лонгиер на Шпицберген pic.twitter.com/OfSHBhelnC - Dmitry Rogozin (@Rogozin) April 18, 2015

Подчеркивается, что власти Норвегии не знали ранее о визите Рогозина и теперь собираются рассмотреть ужесточение правил на въезд, которые будут касаться архипелага.

В то же время бывший глава МИД Швеции Карл Бильдт в своем Twitter сообщил, что Рогозин посетил архипелаг Шпицберген на своем пути к Северному полюсу в составе экспедиции.