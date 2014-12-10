За год более 3 тысяч мигрантов погибли в Средиземном море

Более трех тысяч мигрантов погибли в этом году в Средиземном море, пытаясь добраться до берегов Европы. Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

Всего за год в Европу через Средиземное море попали более 207 тысяч мигрантов. Это в три раза выше показателя за 2011 год.

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По информации телеканала СNN, больше половины нелегалов приплыли из Эритреи и Сирии, где с марта 2011 продолжается гражданская война.

Всего с 2000 года в Средиземном море погибли более 22 тысяч беженцев, говорится в докладе Международной организации по миграции.