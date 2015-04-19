В США произошло новое убийство с участием полиции

Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на Associated Press.

Согласно сообщению, мать застреленного сообщила в полицию, что ее сын забаррикадировался в доме. Сотрудники полиции пытались вести переговоры с мужчиной.

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Отмечается, что позднее он вышел из дома с ножом и Библией и полицейские выстрелили в него, так как им показалась, что он собирается на них напасть.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Сент-Луис известен серией убийств, совершенных полицейскими. Одно из последних произошло в декабре — страж порядка застрелил 18-летнего афроамериканца. Полиция заявила, что он действовал в интересах самообороны после того, как молодой человек направил на него оружие.

В ноябре суд присяжных в Сент-Луисе оправдал полицейского по делу об убийстве темнокожего подростка Майкла Брауна. После чего по США прокатилась волна массовых протестов.