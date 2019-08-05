Индия хочет отменить особый статус Кашмира и направляет туда войска: в Пакистане воинственно отреагировали на это решение (фото)

В Исламабаде потребовали от Индии выполнять резолюцию ООН.

Индийское правительство объявило о намерении отменить особый статус подконтрольной Индии части спорного региона Кашмир, направил туда тысячи военных и остановил телефонную и интернет-связь в регионе.

Министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 конституции на заседании парламента 5 августа на фоне массовых протестов оппозиции. По его словам, решение начнет действовать, как только соответствующий указ подпишет президент, пишет Радио Свобода.

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Как говорится в копии пока что не подписанного указа, отмена статьи 370 «вступит в силу немедленно» и «изменит конституцию».

Решение широко раскритиковали юристы, называя его атакой на конституцию.

Статья 370 конституции Индии позволяет штатам Джамму и Кашмир иметь собственную конституцию, флаг и права на принятие решений по всем вопросам, кроме обороны, связи и иностранных дел.

Статья 370 также запрещает индийцам из-за пределов 12-миллионного штата поселяться на постоянно, покупать землю, занимать должности в местном правительстве и иметь стипендии на образование в Кашмире. Эта статья конституции гарантирует значительную автономию региона, где большинство составляют мусульмане.

Критики индийского правительства рассматривают эту инициативу, как стремление разбавить преимущественно мусульманское население штата индуистскими переселенцами.

Бывший главный министр штата Мехбуба Муфти заявила, что такой шаг фактически сделал Индию оккупационной силой. В твиттере она написала, что решение правительства является «незаконным» и «неконституционным».

«Сегодня – самый темный день в индийской демократии», – подчеркнула Муфте.

Пакистан осудил этот шаг и назвал его нарушением резолюции ООН. Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши, который отправился на паломничество в Мекку, заявил, что Пакистан усилит дипломатические усилия для того, чтобы предотвратить отмене особого статуса Кашмира.

Президент контролируемого Пакистаном Кашмира Сардар Масуд Хан отклонил распоряжение Индии и заявил, что в такой ситуации Индия "может пойти на войну" с Пакистаном.

Кашмир фактически разделен в основном между Пакистаном и Индией (еще часть удерживает Китай), но обе страны претендуют на всю территорию и с 1947 года, из-за чего уже были две войны.

2 августа в районе границы Индии и Пакистана в Кашмире произошла перестрелка между военными обеих стран. В результате этого погибли семь человек: со стороны Пакистана погибли трое военнослужащих и один мирный житель, а с индийского - один военный и двое мирных жителей, один из которых - ребенок.