Нидерланды считают недопустимым намерение РФ выставить обломок сбитого "Боинга 777" в музее

Об этом информирует Еспресо.TV со ссылкой на De Telegraaf.

"Если информация о выставке в российском музее является правдой, то это уничижительный, оскорбительный и совершенно недопустимый шаг", - сказал министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс.

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Министр отметил, что очень обеспокоен сообщениями в СМИ и намерен обратиться к полномочным органам Украины и России, чтобы проверить правдивость этой информации.

Напомним, жители поселка Рассыпное, недалеко от Тореза, в обмен на гуманитарную помощь из города Ейск Краснодарского края передали в Россию фрагмент сбитого в прошлом году малазийского "Боинга-777", который там будут показывать в музее 70-летия Победы.