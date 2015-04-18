Нидерланды считают недопустимым намерение РФ выставить обломок сбитого "Боинга 777" в музее
Министр иностранных дел Берт Кундерс высказался по поводу демонстрации осколка сбитого самолета в городе Ейск в России
Об этом информирует Еспресо.TV со ссылкой на De Telegraaf.
"Если информация о выставке в российском музее является правдой, то это уничижительный, оскорбительный и совершенно недопустимый шаг", - сказал министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс.
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Министр отметил, что очень обеспокоен сообщениями в СМИ и намерен обратиться к полномочным органам Украины и России, чтобы проверить правдивость этой информации.
Напомним, жители поселка Рассыпное, недалеко от Тореза, в обмен на гуманитарную помощь из города Ейск Краснодарского края передали в Россию фрагмент сбитого в прошлом году малазийского "Боинга-777", который там будут показывать в музее 70-летия Победы.