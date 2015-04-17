Жителя Латвии хотят привлечь к ответственности за сбор подписей о присоединении к России
15:34, 17 апреля 2015Мир
1872 0
Полиция безопасности (ПБ) Латвии потребовала начать уголовное преследование в отношении жителя страны, который организовал сбор подписей за присоединение республики к России.
Личность задержанного не раскрывается. / flickr.com/photos/bubbahop
Об этом 17 апреля рассказали в пресс-службе ПБ, сообщает ТАСС.
Согласно сообщению, сбор подписей был организован в марте 2014 года на сайте общественных петиций, зарегистрированном в США.
Читайте такжеЛатвийские спецслужбы опасаются провокаций на 9 мая в Риге
Отмечается, что на основании данного факта полиция еще в прошлом году возбудила уголовное дело за публичный призыв ликвидировать государственную независимость Латвии с целью присоединения республики к другому государству.
Личность инициатора сбора подписей была установлена. В феврале этого года сотрудники ПБ его задержали, а также провели пять обысков, изъяв компьютерную технику и носители данных. Личность задержанного не раскрывается.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter