Жителя Латвии хотят привлечь к ответственности за сбор подписей о присоединении к России

Об этом 17 апреля рассказали в пресс-службе ПБ, сообщает ТАСС.

Согласно сообщению, сбор подписей был организован в марте 2014 года на сайте общественных петиций, зарегистрированном в США.

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Отмечается, что на основании данного факта полиция еще в прошлом году возбудила уголовное дело за публичный призыв ликвидировать государственную независимость Латвии с целью присоединения республики к другому государству.

Личность инициатора сбора подписей была установлена. В феврале этого года сотрудники ПБ его задержали, а также провели пять обысков, изъяв компьютерную технику и носители данных. Личность задержанного не раскрывается.