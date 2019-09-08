В Москве задержали активистку Викторию Ивлеву, помогавшую пленным украинцам в РФ (видео)

Полицейские задерживали всех, на ком были надеты футболки с именами политзаключенных.

В Москве в районе Тверской улицы сотрудники полиции задержали активистку Викторию Ивлеву и журналиста Илью Азара, которого вскоре отпустили.

Об этом сообщает «МБХ медиа».

По их данным, также задержаны журналист Максим Кондратьев, муниципальный депутат Виктор Котов и начальник предвыборного штаба фигуранта «московского дела» Егора Жукова Евгений Овчаров.

Телеграм-канал «Объединенные демократы» также сообщает о задержании участницы Pussy Riot Марии Алехиной.

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На Тверской улице в воскресенье, 8 сентября, должны были пройти пикеты в поддержку политзаключенных.

Алехина сообщила «Медиазоне», что задержаны как минимум девять человек. «Правозащита открытки» сообщила о 15 задержанных, которых отвезли в Тверское ОВД.

Дмитрий Гудков в своем телеграм-канале написал, что полицейские задерживали всех, на ком были надеты футболки с именами политзаключенных.

Ранее на Пушкинской площади задержали семерых волонтеров движения «Объединенные демократы», которые раздавали листовки о фигуранте «московского дела» Егоре Жукове