В Москве задержали активистку Викторию Ивлеву, помогавшую пленным украинцам в РФ (видео)
В Москве в районе Тверской улицы сотрудники полиции задержали активистку Викторию Ивлеву и журналиста Илью Азара, которого вскоре отпустили.
Об этом сообщает «МБХ медиа».
По их данным, также задержаны журналист Максим Кондратьев, муниципальный депутат Виктор Котов и начальник предвыборного штаба фигуранта «московского дела» Егора Жукова Евгений Овчаров.
Телеграм-канал «Объединенные демократы» также сообщает о задержании участницы Pussy Riot Марии Алехиной.
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На Тверской улице в воскресенье, 8 сентября, должны были пройти пикеты в поддержку политзаключенных.
Алехина сообщила «Медиазоне», что задержаны как минимум девять человек. «Правозащита открытки» сообщила о 15 задержанных, которых отвезли в Тверское ОВД.
Дмитрий Гудков в своем телеграм-канале написал, что полицейские задерживали всех, на ком были надеты футболки с именами политзаключенных.
Ранее на Пушкинской площади задержали семерых волонтеров движения «Объединенные демократы», которые раздавали листовки о фигуранте «московского дела» Егоре Жукове