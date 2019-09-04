Foreign Policy: Горе Украины в том, что Путин осознал популярность войны в России

Эксперт указывает на то, что российская армия впервые в истории своей страны получила большую политическую роль.

Россия на протяжении последних лет ведет себя агрессивно ради внутренней политической стабильности. Для лидера самый легкий способ достичь этой стабильности – быть популярным. Именно за это и ухватился российский президент Владимир Путин.

Об этом в интервью Foreign Policy сказал российский журналист-расследователь Андрей Солдатов, который посвятил свою карьеру слежению за деятельностью российских спецслужб.

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«К сожалению, Путин открыл для себя, что если добиться эскалации с Западом, можно стать популярным. Вторая Чеченская война была выставлена как конфликт, где другую сторону поддерживает Запад. Война в Грузии в 2008 году была даже более четким примером. То же самое произошло с Украиной и Сирией. Каждый раз, когда Путин видит спад популярности, он знает, что ему нужна определенная эскалация, которая оживит привязанность к нему», - пояснил Солдатов.

Он добавил, что такой эффект, правда, недолговечный. Впрочем, рецепт хорошо служил Путину на протяжении последних 20 лет. Российский эксперт также отметил, что армия России стала главным внешнеполитическим инструментом Кремля. Поскольку она теперь даже популярнее, чем сам Путин.

«Речь идет не только об ГРУ. Армия становится все более политически активной как внутри страны, так и за рубежом. К примеру, она играет большую роль в российской идеологии, истории, экономике, даже в делах Русской православной церкви. Это то, что требует глубокого изучения и тревожит меня. В России армия никогда не играла такую роль. Она всегда была подотчетна спецслужбам. Доверие к Вооруженным силам прошлого года превысила доверие к Путину. И это невероятно, если вспомнить, насколько низкой она была после войн в Чечне», - сказал Солдатов.

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По его словам, армия теперь играет центральную роль в геополитических амбициях Кремля. Сейчас она стала более активной и независимой. Это новый феномен в России. Во многих авантюрах: от Сирии до покушения на Сергея Скрипаля, — действия российской армии были все менее сдержанными.

«Она может вести свою независимую международную политику сейчас. И именно поэтому все возможно», - пояснил эксперт.