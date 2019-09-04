ЕС на полгода продлит санкции против России - росСМИ

Соответствующее решение было согласовано в среду, 4 сентября.

Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Об этом сообщает российский "Интерфакс", ссылаясь на дипломатический источник в институтах ЕС.

Читайте такжеВ США заговорили об усилении санкций против России

"Послы согласовали вопрос", - сказал он.

Соответствующее решение было согласовано в среду, 4 сентября.

"Теперь должно последовать официальное решение Совета ЕС. Оно будет, очевидно, принято на следующей неделе по письменной процедуре. После публикации в "Официальном журнале" Евросоюза решение вступит в силу. Следите за нашими коммюнике", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, в конце июня Совет ЕС до 31 января 2020 года продлила действие экономических санкций Европейского Союза, которые связаны с финансовым, энергетическим и оборонным секторами России.