Протесты в Гонконге: появилось видео жестокой зачистки поезда метро

Активисты, протестующие против усиления контроля Пекина над Гонконгом, призвали к проведению новой всеобщей забастовки.

В сети появилось видео жестокой зачистки сотрудниками правоохранительных органов поезда метро, в котором находились протестующие.

Соответствующая видеозапись появилась в YouTube.

Как сообщает Deutsche Welle, в Гонконге в понедельник, 2 сентября, одетые в черное активисты перекрыли движение поездов метро, что привело к транспортному хаосу.

Читайте такжеПротесты в Гонконге: вслед за водометами полиция впервые открыла огонь

Кроме того, активисты, протестующие против усиления контроля Пекина над Гонконгом, призвали к проведению новой всеобщей забастовки. В гонконгских университетах 2 сентября возобновляются занятия после летних каникул, однако демонстранты из числа студентов объявили двухнедельный бойкот городским вузам.

Перед зданиями учебных заведений протестующие выстроились в длинные живые цепи. Некоторые демонстранты надели противогазы, шлемы и защитные очки, которые активисты используют для защиты от применяемого полицией слезоточивого газа.

Как сообщал УНИАН, в Гонконге из-за протестов остановлено движение поездов в направлении международного аэропорта и большого выставочного центра AsiaWorld-Expo.

Напомним, в Гонконге продолжаются антиправительственные акции протеста. 31 августа вопреки наложенном местными властями запрете на проведение любых демонстраций, на улицы Гонконга вышли десятки тысяч человек.