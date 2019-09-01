В Гонконге из-за протестов остановлено движение поездов в аэропорт

Протестующие разрисовали стены аэровокзала граффити и разгромили терминалы бесконтактной оплаты проезда.

В Гонконге из-за протестов остановлено движение поездов в направлении международного аэропорта и большого выставочного центра AsiaWorld-Expo.

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на местную телерадиовещательная корпорация Radio Television Hong Kong (RTHK).

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По ее данным, протестующие разрисовали стены аэровокзала граффити и разгромили терминалы бесконтактной оплаты проезда.

Пассажирам рекомендовали прибывать в аэропорт как минимум за 2 часа до вылета вместо стандартных 90 минут.

Кроме того, была закрыта парковка с почасовой оплатой. Пассажирам посоветовали пользоваться общественным транспортом.

Доступ протестующим перегородили полицейские кордоны, в ответ демонстранты начали скандировать лозунги и строить баррикады.

Как сообщал УНИАН, в Гонконге продолжаются антиправительственные акции протеста. 31 августа вопреки наложенному местными властями запрету на проведение любых демонстраций, на улицы Гонконга вышли десятки тысяч людей.