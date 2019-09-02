Кровавая стрельба в Техасе: преступника уволили с работы за несколько часов до убийства 7 человек

Местная полиция еще не установила четкого мотива стрелка.

Мужчину, который устроил стрельбу в американском городе Одесса в штате Техас, в результате чего погибли семь человек, уволили с работы незадолго до атаки.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

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Отмечается, что стрелок - 36 летний Сет Этор - работал в сфере грузовых перевозок. По данным издания, его уволили утром 31 августа - за несколько часов до нападения.

В то же время в местной полиции заявляют, что они еще не установили четкого мотива стрелка, однако уверены, что он действовал один.

Как сообщал УНИАН, в американском штате Техас мужчина открыл беспорядочную стрельбу на улице, убив семерых человек. В ходе перестрелки полиция ликвидировала нападавшего. Как оказалось, ранее он уже попадал в поле зрения полиции.