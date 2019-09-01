Новая стрельба в Техасе: пятеро погибших, два десятка раненых

Мужчина устроил хаотичную стрельбу возле кинотеатра.

В американском штате Техас мужчина открыл беспорядочную стрельбу на улице, убив четырех человек и ранив еще 21. Сам стрелок также ликвидирован в перестрелке с полицией.

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Как сообщает Reuters, инцидент начался на трасе между городами Мидленд и Одесса. Правоохранители хотели проверить автомобиль мужчины, но он открыл по ним огонь. Изначально полиция считала, что стрелков двое, но информация не подтвердилась.

Отмечается, что подозреваемый на угнанном почтовом фургоне скрылся, добравшись до Одессы. Там он попал в ДТП и устроил стрельбу по полицейским, автомобилистам и случайным прохожим возле кинотеатра Cinergy.

В ходе перестрелки полиция ликвидировала нападавшего. Стрелком был белый мужчина возрастом около 30 лет. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции.

Напомним, всего месяц назад по США пронеслась волна эпизодов с массовыми убийствами.

Так, в городе Эль-Пасо (штат Техас) в результате нападения на гипермаркет погибли по меньшей мере 20 человек. Полиция задержала подозреваемого – 21-летнего мужчину, который был вооружен автоматом.

Помимо стрельбы в Техасе, эпизод кровавой стрельбы произошел в городе Дейтон, штат Огайо. Там убийца открыл огонь по посетителям бара. По данным местной журналистки Молли Род, число жертв составляет 10 человек, и еще 16 - получили ранения.