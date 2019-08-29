Нечего добавить: в Кремле не хотят комментировать перевод Сенцова в Москву

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что пока они не готовы ответить на вопрос об обмене.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию об этапировании украинского политзаключенного Олега Сенцова в Москву.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

"Мне нечего добавить на эту тему. Когда мы будем готовы, мы сообщим. Пока такой готовности нет. Могу лишь еще раз повторить, что мы приветствуем решение об освобождении Вышинского. Имеют место определенные контакты, но больше нечего добавить", – сказал он, отвечая на вопрос о том, можно ли считать, что запуск обмена способствовало решение суда Киева об освобождении из-под ареста Вышинского.

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Песков также не стал отвечать на вопрос о том, связано ли этапирование Сенцова из колонии №8 в Москву и известно ли Кремлю о таком переводе.

"Осуществляются определенные контакты. В данном случае можно даже не задавать вопросов", – заключил Песков.

Как сообщали источники УНИАН 29 августа, режиссер Олег Сенцов этапирован из колонии в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ РФ) в Москву. На данный момент Сенцов находится в СИЗО "Лефортово". По словам собеседника, вопрос обмена режиссера поднимал на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон.

ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, затем его вывезли в Россию. В августе 2015 года режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

19 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к обмену Сенцова на главного редактора РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского, задержанного по подозрению в государственной измене и ведении подрывной информационной деятельности против Украины.

28 августа Киевский апелляционный суд выпустил Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Информированный источник сообщил УНИАН, что суд выпустил Вышинского из-за его включения в список на обмен удерживаемыми лицами. По словам собеседника агентства, соответствующее решение суда связано с процессом обмена удерживаемых лиц между Украиной и РФ. "Да, Кирилл Вышинский попал в список на обмен удерживаемых лиц между Украиной и Россией... Вы же помните, сколько раз (российский омбудсмен Татьяна) Москалькова приезжала и попадала к нему в камеру пообщаться", - заявил собеседник.

Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган утверждает, что Вышинский согласился принять участие в обмене заключенными между Украиной и РФ.