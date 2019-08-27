В Китае грузовик загорелся в туннеле - много погибших и пострадавших

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

На скоростной автотрассе в провинции Чжэцзян на востоке Китая в результате воспламенения грузовика в туннеле пять человек скончались от травм и ожогов, еще 31 – пострадал.

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Об этом сообщает Синьхуа.

Инцидент произошел в ночь на среду, 28 августа, по местному времени. По данным агентства, полиция и сотрудники службы скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия, но жертв не удалось избежать.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, они госпитализированы в ближайшие больницы. Правоохранители выясняют причины возгорания.

Как сообщал УНИАН, 30 июля в Гонконге произошло ДТП с участием двух двухэтажных автобусов, в результате чего пострадали по меньшей мере 77 пассажиров.