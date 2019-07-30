В Гонконге столкнулись два двухэтажных автобуса: пострадали более 70 человек

Причины аварии пока неизвестны.

Во вторник, 30 июля, в Гонконге произошло ДТП с участием двух двухэтажных автобусов, в результате чего пострадали по меньшей мере 77 пассажиров.

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Об этом пишет ТСН.uа со ссылкой на местную газету Xinhua.

Сообщается, что авария произошла на выезде из тоннеля Тай Лам в Гонконге. Состояние пострадавших не уточняется, но издание пишет, что большинство раненых госпитализировали в местные больницы.

Вместе с тем, по информации South China Morning Post, из-за столкновения серьезно пострадали двое людей. Причина ДТП пока неизвестна.

Напомним, ранее в Индии автобус слетел с дороги и упал в канал. В результате ДТП по меньшей мере 29 человек погибли и около 17 получили травмы.