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В Гонконге столкнулись два двухэтажных автобуса: пострадали более 70 человек

10:29, 30 июля 2019
Мир
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В Гонконге столкнулись два двухэтажных автобуса / фото xinhua

Во вторник, 30 июля, в Гонконге произошло ДТП с участием двух двухэтажных автобусов, в результате чего пострадали по меньшей мере 77 пассажиров.

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Об этом пишет ТСН.uа со ссылкой на местную газету Xinhua.

Сообщается, что авария произошла на выезде из тоннеля Тай Лам в Гонконге. Состояние пострадавших не уточняется, но издание пишет, что большинство раненых госпитализировали в местные больницы.

Вместе с тем, по информации South China Morning Post, из-за столкновения серьезно пострадали двое людей. Причина ДТП пока неизвестна.

В результате ДТП пострадали по меньшей мере 77 пассажиров / фото xinhua

Напомним, ранее в Индии автобус слетел с дороги и упал в канал. В результате ДТП по меньшей мере 29 человек погибли и около 17 получили травмы.

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Теги: #ДТП#Гонконг