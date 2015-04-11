Схождение Благодатного огня в Иерусалиме (прямой эфир)

13:08, 11 апреля 2015
Мир
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В Иерусалиме, в Храме Гроба Господня тысячи верующих со всего мира собрались в ожидании схождения Благодатного огня.

Как сообщал УНИАН, Благодатный огонь, который сходит в Великую Субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме, вечером привезут в Киев.

В 23.00 в Киево-Печерской Лавре предстоятель УПЦ МП Онуфрий раздаст Благодатный огонь верующим, которые придут на ночное Пасхальное богослужение.

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