Схождение Благодатного огня в Иерусалиме (прямой эфир)
13:08, 11 апреля 2015Мир
13627 0
В Иерусалиме, в Храме Гроба Господня тысячи верующих со всего мира собрались в ожидании схождения Благодатного огня.
Как сообщал УНИАН, Благодатный огонь, который сходит в Великую Субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме, вечером привезут в Киев.
В 23.00 в Киево-Печерской Лавре предстоятель УПЦ МП Онуфрий раздаст Благодатный огонь верующим, которые придут на ночное Пасхальное богослужение.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter