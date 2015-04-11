Схождение Благодатного огня в Иерусалиме (прямой эфир)

Как сообщал УНИАН, Благодатный огонь, который сходит в Великую Субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме, вечером привезут в Киев.

В 23.00 в Киево-Печерской Лавре предстоятель УПЦ МП Онуфрий раздаст Благодатный огонь верующим, которые придут на ночное Пасхальное богослужение.