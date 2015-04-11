Бостонский суд назначил дату, когда террористу Царнаєву начнут выносить приговор

01:30, 11 апреля 2015
Мир
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Бостонский суд определился с датой начала слушаний, в ходе которых присяжные должны определиться с приговором для террориста Джохара Царнаєва.

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"Слушания о наказании по делу Царнаєва начнутся во вторник 21 апреля", - говорится в сообщении суда в Twitter, передает ТСН.

Напомним, 21-летний "бостонский террорист" Джохар Царнаєв был признан виновным в теракте во время Бостонского марафона в 2013 году.

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Присяжные признали его виновным по всем 30 пунктам обвинительного приговора, 17 из которых предусматривают наказание в виде смертной казни.

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