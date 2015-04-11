Бостонский суд назначил дату, когда террористу Царнаєву начнут выносить приговор
01:30, 11 апреля 2015Мир
384 0
Бостонский суд определился с датой начала слушаний, в ходе которых присяжные должны определиться с приговором для террориста Джохара Царнаєва.
Царнаєву начнут выносить приговор 21 апреля / instamood.livejournal.com
"Слушания о наказании по делу Царнаєва начнутся во вторник 21 апреля", - говорится в сообщении суда в Twitter, передает ТСН.
Напомним, 21-летний "бостонский террорист" Джохар Царнаєв был признан виновным в теракте во время Бостонского марафона в 2013 году.
Читайте такжеСуд признал Царнаева виновным в организации заговора с использованием оружия массового уничтожения
Присяжные признали его виновным по всем 30 пунктам обвинительного приговора, 17 из которых предусматривают наказание в виде смертной казни.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter