Бостонский суд назначил дату, когда террористу Царнаєву начнут выносить приговор

"Слушания о наказании по делу Царнаєва начнутся во вторник 21 апреля", - говорится в сообщении суда в Twitter, передает ТСН.

Напомним, 21-летний "бостонский террорист" Джохар Царнаєв был признан виновным в теракте во время Бостонского марафона в 2013 году.

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Присяжные признали его виновным по всем 30 пунктам обвинительного приговора, 17 из которых предусматривают наказание в виде смертной казни.