У Трампа заявили, что Россия первой должна попросить о возвращении к формату G8

В США ожидают, что на саммите "Большой семерки" 24-26 августа во Франции вопрос участия или неучастия России будет подыматься.

В Администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа заявили, что Россия первой должна попросить о возвращении к формату "Большой восьмерки", который в 2014 году был трансформирован в "Большую семерку" из-за оккупации Крыма и дестабилизации ситуации на Донбассе.

Об этом во время телефонного брифинга на правах анонимности заявил высокопоставленный чиновник из администрации президента Дональда Трампа, сообщает пресс-служба Белого дома.

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В частности, он заявил, что Россия была отстранена от "Большой восьмерки" "по хорошо известным причинам".

"Состоялось обсуждение, которое, по моему мнению, началось с французской стороны, о том, когда снова наступит время для России вернуться, если когда-нибудь это будет", - сказал чиновник из администрации Трампа.

"Так что, наверное, этот вопрос может возникнуть, но ключевой фактор, что россияне сами не просили вернуться. Поэтому, я ожидаю, что сначала это должно произойти", - подчеркнул он.

При этом он напомнил слова Трампа, по мнению которого, участие России в переговорах среди стран "Большой семерки" стало бы хорошим делом, если принимать во внимание, что G7 уделяет значительно время обсуждению вопросов безопасности и экономики.

"Но он не обязательно отстаивал тот или иной вариант, и мы пока на самом деле не имеем что дополнительного сказать", - заявил он.

При этом должностное лицо администрации Трампа добавило, что американская сторона "ожидает, что вопрос участия или неучастия России обсудят лидеры".

Как сообщал УНИАН, 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.

Германия и Великобритания выступили против. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что такой шаг возможен после урегулирования кризиса в Украине.

В клуб семи высокоразвитых стран мира входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может вернуться в G8 только после прекращения агрессии против Украины.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала это заявление Зеленского "бессмысленным набором букв" и пообещала "по-братски" помочь.

24-26 августа во французском городе Биарриц состоится саммит "Большой семерки".