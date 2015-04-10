Facebook внедрит в Панаме бесплатный интернет

Об этом рассказал основатель крупнейшей социальной сети Марк Цукерберг, пишет Lenta.ru.

По итогам своей встречи с панамским президентом Хуаном Карлосом Варелой Цукерберг отметил, что реализация проекта начнется «в ближайшие недели».

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«Скоро все в Панаме будут иметь бесплатный интернет-доступ к сервисам в сфере здравоохранения, занятости, образования и коммуникаций посредством сети Digicel Panamá», — написал Цукерберг.

Основатель Facebook принимает участие в саммите Америк, который проходит в столице латиноамериканской республики, городе Панама.

Ранее к проекту Internet.org подключились Индия, Гана, Замбия, Кения, Колумбия и Танзания. Цель благотворительной инициативы — подключение к интернету пяти миллиардов человек по всему миру, в основном речь идет о населении бедных стран.

В рамках проекта Facebook при помощи партнеров планирует предоставлять бесплатный доступ к базовым онлайн-сервисам, увеличить эффективность передачи электронных данных и снизить стоимость подключения к интернету в 100 раз.