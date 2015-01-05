Основатель Facebook призывает читать реальные книги

Основатель Facebook и руководитель компании Facebook Inc. написал 3 января на своей странице в сети, что его «вызовом 2015 года является чтение одной книги в неделю - с ударением на изучение новых культур, верований, истории и технологий», передает Радио Свобода

Марк Цукерберг создал страницу, которая называется «Год книги», на которой написано: «Мы будем читать новую книгу каждые две недели и обсуждать ее здесь». В течение 4 января эта страница набрала почти 100 тысяч «лайков».

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Первая книга, которую для чтения выбрал Цукерберг - это «Конец власти» социолога Мойзеса Найима. В течение 4 января она была в статусе «временно отсутствует на складе» сайта Amazon.com.

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