В Латвии избрали нового мэра Риги, на смену пророссийскому Нилу Ушакову

Нил Ушаков ранее был отстранен от должности из-за коррупционных скандалов.

Рижская дума избрала мэром столицы Латвии Олега Бурова. Его предшественник Дайнис Турлайс пробыл на этой должности всего месяц, а до этого Думой 10 лет руководил лидер пророссийской партии «Согласие» Нил Ушаков.

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Как сообщает латвийский новостной портал Delfi, за Бурова отдали свои голоса 35 депутатов. После избрания он заявил, что будет бороться с коррупцией в Рижской думе.

Нил Ушаков ранее был отстранен от должности из-за коррупционных скандалов.

Напомним в октябре прошлого года на парламентских выборах в Латвии победу одержала пророссийская социал-демократическая партия "Согласие", лидером которой является Ушаков. За нее латвийцы отдали почти 20% голосов.