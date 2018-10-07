На парламентских выборах в Латвии победила пророссийская партия - СМИ

Так, голоса подсчитали на 1057 из 1078 избирательных участков. В общем в 13-й Сейм Латвии прошли 7 политических сил.

На парламентских выборах в Латвии победу одержала пророссийская социал-демократическая партия "Согласие". За нее латвийцы отдали почти 20% голосов.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на латвийское общественное телевидение LSM.lv.

Так, голоса подсчитали на 1057 из 1078 избирательных участков. В общем в 13-й Сейм Латвии прошли 7 политических сил.

Пророссийская "Согласие", которую возглавляет мэр Риги Нил Ушаков, получает 19,9%. В Риге партия получила поддержку 30,6% избирателей.

Популистская партия KPV ("Кому принадлежит государство") оказалась на втором месте с результатом 14,1%.

Ее догоняет Новая консервативная партия, за которую отдали голоса 13,6% избирателей. Партия "Для развития/За!" получила 12%, а "Национальное объединение" – 11%. "Партия зеленых и крестьян" во главе с нынешним премьером Марисом Кучинкисом получила 10%. Также в Сейм попала правая "Новое единство" с результатом 6,68%.

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Другие политические силы не преодолели 5% избирательный барьер.

Явка на выборы едва превысила 54%. Это минимум на четыре процентных пункта меньше, чем на выборах в прошлый, 12-й Сейм. Однако явка за рубежом побила предыдущие рекорды, поэтому пришлось допечатывать дополнительные бюллетени.

К слову, пророссийская партия "Согласие" в Латвии пришла к власти впервые. По данным предыдущего опроса она получила 15% поддержки избирателей. Однако результаты экзит-поллов выводили партию "Согласие" в лидеры на выборах в парламент Латвии.

По информации Delfi, несмотря на победу, "Согласие" останется в оппозиции. Остальные партии, которые преодолели пятипроцентный барьер и прошли в Сейм, уже отказались от сотрудничества с "Согласием".

Как сообщал УНИАН, 6 октября в Латвии в день парламентских выборов хакеры взломали социальную сеть draugiem.lv: при попытке зайти в сеть звучит российский гимн, появляются флаг РФ, фотографии с президентом Путиным и "зелеными человечками".