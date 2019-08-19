В Москве прошли одиночные пикеты за деоккупацию Крыма и за освобождение украинских политзаключенных

Представители российской инициативной группы "Стратегия-18", в частности, требовали освободить тяжелобольных Эдема Бекирова и Павла Гриба.

В Москве на Арбате активисты российской инициативной группы "Стратегия-18" провели ряд одиночных пикетов за деоккупацию Крыма и с требованием освободить украинских политзаключенных, а также на поддержку крымских татар.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на участницу инициативы Веру Лаврешину.

"Не теряем надежды наладить диалог с жителями столицы о неизбежном возвращении Крыма. По крайней мере, перестали бросаться с кулаками, узнав от нас, что придется возвращать Крым Украине, согласно закону, и, что важно, крымским татарам. Необходима крымскотатарская автономия, чтобы сохранить этот самобытный и мужественный народ. Мы продолжаем флешмоб за тяжелобольных Эдема Бекирова, Павла Гриба, за освобождение украинских моряков и заключенных "списка Сенцова". Пока не добьемся своей цели. Слава Украине! Мы верим в победу", – сказала Лаврешина.

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Отмечается, что российские активисты из Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием "Стратегия-18" в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно – 18 числа – активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в анексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.

С июля в Москве продолжаются акции оппозиции за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. После акции 27 июля СК РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Это решение раскритиковали правозащитники и политические эксперты.