РФ угрожает беспилотниками в Крыму: Смогут взять под контроль часть Черного моря
Минобороны РФ закупило для Крыма беспилотники БПЛА "Форпост" для разведки и патрулирование оккупированного полуострова.
Об этом информируют Известия.
Отмечается, что беспилотники вошли в состав 318-го смешанного авиационного полка России, который теперь находится в анексированному Крыму.
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"БПЛА "Форпост" смогут взять под контроль значительную часть акватории Черного моря. Они предназначены для разведки и направления дозвуковых маловысотных противокорабельных ракет Х-35 и "Калибр", корабельной и береговой артиллерии и ракетных комплексов", – сообщают россияне.
Беспилотники могут действовать в радиусе до 250 км от местоположения оператора, развивать скорость до 200 км/ч и находиться в воздухе до 17 часов. Дрон весит более 450 кг.
В РФ предполагают, что при необходимости дроны смогут патрулировать оккупированную территорию круглосуточно, "если аппараты будут менять".
Как сообщал УНИАН, 13 августа Херсонский городской суд рассмотрел ходатайство СБУ и прокуратуры АР Крым об аресте судна "Мария", которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ.