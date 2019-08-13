Суд отказался арестовать судно, поставлявшее топливо для Черноморского флота РФ

Судно "Мария" в июне 2015 года под названием "Вилга" поставляло топливо в оккупированный Крым.

Сегодня, 13 августа, Херсонский городской суд рассмотрел ходатайство СБУ и прокуратуры АР Крым об аресте судна "Мария", которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ.

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Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства, прокуратура АР Крым готовит апелляционную жалобу на решение суда», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Херсоне проводились обыски на судне «Мария», которое поставляло топливо для Черноморского флота РФ в оккупированный Крым.

Отмечается, что в июне 2015 года это же судно, но под названием «Вилга», поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь.