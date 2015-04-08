Великобритания начала сканировать паспорта при выезде
Власти Великобритании со среды начинают поэтапно вводить контроль документов для всех выезжающих из страны.
Иммиграционные власти будут регистрировать данные всех пассажиров, выезжающих за границу, исключая Ирландию, морским, железнодорожным и авиатранспортом, сообщает Русская служба Би-Би-Си.
Наибольшие изменения почувствуют пассажиры паромов или поездов Eurostar, следующих по туннелю под Ла-Маншем.
Авиапассажиры, как сообщается, особенных перемен не почувствуют, поскольку задача сбора паспортных данных возложена на сотрудников авиакомпаний, оформляющих регистрацию и посадку в самолет. К тому же, все авиакомпании, летающие в Великобританию, заранее собирают паспортные данные пассажиров по единому образцу.
Как вспоминают в правительстве, проверки документов при выезде из страны практиковались до 1998 года, но довольно "бессистемно", после чего от них полностью отказались.
Возобновление проверок власти объясняют необходимостью борьбы с нелегальной иммиграцией. При этом данные будут собираться сотрудниками авиакомпаний, железнодорожных и паромных операторов, с тем чтобы свести возможные осложнения к минимуму.
С этой же целью в первый месяц сотрудники транспортных компаний будут сканировать лишь 25% документов, во второй месяц – 50% и лишь с июня – документы всех пассажиров.