Великобритания начала сканировать паспорта при выезде

Иммиграционные власти будут регистрировать данные всех пассажиров, выезжающих за границу, исключая Ирландию, морским, железнодорожным и авиатранспортом, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Наибольшие изменения почувствуют пассажиры паромов или поездов Eurostar, следующих по туннелю под Ла-Маншем.

Авиапассажиры, как сообщается, особенных перемен не почувствуют, поскольку задача сбора паспортных данных возложена на сотрудников авиакомпаний, оформляющих регистрацию и посадку в самолет. К тому же, все авиакомпании, летающие в Великобританию, заранее собирают паспортные данные пассажиров по единому образцу.

Как вспоминают в правительстве, проверки документов при выезде из страны практиковались до 1998 года, но довольно "бессистемно", после чего от них полностью отказались.

Возобновление проверок власти объясняют необходимостью борьбы с нелегальной иммиграцией. При этом данные будут собираться сотрудниками авиакомпаний, железнодорожных и паромных операторов, с тем чтобы свести возможные осложнения к минимуму.

С этой же целью в первый месяц сотрудники транспортных компаний будут сканировать лишь 25% документов, во второй месяц – 50% и лишь с июня – документы всех пассажиров.