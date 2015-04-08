Центр Вашингтона обесточил взрыв на электростанции

Причина этого скачка — взрыв на электроподстанции в южной части штата Мэриленд (50-60 километров от Вашингтона — ред.), заявила во вторник, 7 апреля, Николь Чаппл (Nicole Chapple), пресс-секретарь Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FAME)., пишет Лента.ру со ссылкой The Washington Post.

В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах, утверждает, что во взрыве «нет признаков террористического акта».

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Скачок напряжения оставил без света много зданий в центре Вашингтона, сообщил директор FAME Крис Гелдарт (Chris T. Geldart). Белый дом, здание Госдепартамента США и другие государственные ведомства США были оперативно переведены на резервные источники энергии. Резервные схемы позволили запустить движение на 13 станциях метрополитена.

Компания Potomac Electric Power Company (PEPCO) проводит работы по восстановлению работы сети до полной мощности.

7 апреля в зданиях Госдепа США, министерства юстиции, Белого дома и Капитолия в Вашингтоне произошли перебои с электричеством. Из-за отключений света были отменены ряд официальных мероприятий, в том числе — брифинги для прессы.