Пожар на российской атомной подлодке полностью потушен
Очаги возгорания и задымления на атомной подводной лодке "Орел", загоревшейся во вторник днем в Центре судоремонта "Звездочка" (г. Северодвинск), полностью ликвидированы.
Об этом сообщил официальный представитель верфи Евгений Гладышев, передает ТАСС.
"Возгорание резиновой изоляции в районе балластной цистерны в пространстве между легким и прочным корпусом кормовой части подлодки полностью ликвидировано", - сказал он.
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Как сообщалось ранее, Минпромторг РФ совместно с Минобороны России создали межведомственную комиссию по расследованию обстоятельств чрезвычайного происшествия и определению размеров понесенного ущерба.
Боезапаса и горюче-смазочных материалов на борту лодки не было, реакторные установки расхоложены и выведены из действия. В результате происшествия угрозы экологического и радиационного заражения нет.