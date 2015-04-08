Пожар на российской атомной подлодке полностью потушен

Об этом сообщил официальный представитель верфи Евгений Гладышев, передает ТАСС.

"Возгорание резиновой изоляции в районе балластной цистерны в пространстве между легким и прочным корпусом кормовой части подлодки полностью ликвидировано", - сказал он.

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Как сообщалось ранее, Минпромторг РФ совместно с Минобороны России создали межведомственную комиссию по расследованию обстоятельств чрезвычайного происшествия и определению размеров понесенного ущерба.

Боезапаса и горюче-смазочных материалов на борту лодки не было, реакторные установки расхоложены и выведены из действия. В результате происшествия угрозы экологического и радиационного заражения нет.