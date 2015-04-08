Убытки от пожара на российской подлодке оценили в несколько сотен миллионов рублей

01:25, 08 апреля 2015
Мир
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Ущерб от пожара на российской атомной подводной лодке "Орел" может быть оценен в несколько сотен миллионов рублей, а на восстановление уйдет до года.

ТАСС

Такое мнение высказал председатель общероссийского движения по поддержки флота капитан 1 ранга запаса Михаил Ненашев, передает ТАСС.

"Чтобы восстанавливать то, что было повреждено пожаром, понадобится от нескольких месяцев до года, скорее всего, а может быть, больше", - сказал Ненашев.

По его словам, если говорить о деньгах, то речь может идти о нескольких сотнях миллионов рублей.

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Он также пояснил, что подлодка находится в сухом доке, поэтому допуск воды был организован не для затопления субмарины, а для охлаждения корпуса.

Ранее сообщалось, что на судоремонтном заводе "Звездочка" в Северодвинске Архангельской области загорелась многоцелевая подводная лодка "Орел" проекта 949А (шифр "Антей"), находящаяся на ремонте с ноября 2013 года. Люди не пострадали, пожар не представляет опасности для города и завода.

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