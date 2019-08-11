Universal Pictures после массовых расстрелов и критики Трампа отменяет премьеру фильма «Охота»

Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем аккаунте в Twitter, что эта картина снята для того, чтобы «разжечь и вызвать хаос».

Американская компания Universal Pictures отменяет премьеру фильма «Охота» (The Hunt).

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«После тщательного изучения студия решила отменить наши планы по выпуску фильма. Мы поддерживаем наших режиссеров и продолжим распространять фильмы в партнерстве со смелыми и новаторскими авторами, вроде тех, которые связаны с этим сатирическим социальным триллером, но мы понимаем, что сейчас неподходящее время, чтобы выпускать фильм», – говорится в сообщении на сайте ленты, передает “Радио Свобода”.

Фильм «Охота» режиссера Крейга Зобель должен был выйти в мировой прокат 27 сентября 2019 года. По сюжету картины 12 человек оказываются на опушке леса и со временем понимают, что их преследует «либеральная элита».

Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем аккаунте в Twitter, что эта картина снята для того, чтобы «разжечь и вызвать хаос». «Они создают свое собственное насилие, а потом пытаются обвинять других», - отмечал он. Президент также назвал деятелей Голливуда расистами.

Напомним, в результате массовых расстрелов, которые произошли в конце июля и начале августа в американских штатах Калифорнии, Техасе и Огайо, погибли более 30 человек.