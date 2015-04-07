Обзор зарубежных СМИ: дружба Кипра и России, ядерное соглашение с Ираном, и что будет, если Греция не погасит долги

Размахивая наличными, Путин пытается посеять разногласия в ЕС и добиться отмены санкций

В статье говорится о «пламенной» дружбе Кипра и России. На Кипре много русских, так что Путину есть, у кого искать поддержки. Кипр отворачивается от ЕС, поскольку не получает никакой помощи. Сами киприоты считают своими союзниками Россию, и, возможно, Китай.

Путин пытается расшатать ЕС, используя его слабые места. Поддержка Кипра, Чехии, недавний скандал с послом США в Чехии – все это на руку Путину. В среду Ципрас посетит Россию и тогда Россия, возможно, заручится еще и поддержкой Греции.

Немного мира?

Противники ядерного соглашения с Ираном в ближайшие несколько месяцев будут делать все, чтобы не допустить подписания окончательного договора. Потому что они не заинтересованы в отмене санкций и укреплении позиций страны.

Израиль против этой сделки. Страна опасается, что Иран станет главной силой в регионе. И поэтому готова даже пожертвовать стабильностью в регионе, которой мог бы способствовать Иран.

Доходы России от экспорта нефти быстро сокращаются

Несмотря на мрачные прогнозы, российская нефтедобывающая промышленность демонстрирует неплохие показатели. Тем не менее, нельзя сказать, что на ситуацию в отрасли не повлияли экономические трудности, возникшие в России в последнее время, особенно резкое падение рубля. Но самой большой проблемой, конечно, оказалось резкое падение цен на нефть. Даже если они стабилизируются в ближайшее время, Россию ожидают некоторые серьезные проблемы.

Худший вариант для Греции: не погасить задолженность перед МВФ

В очень редких случаях страны не рефинансируют свои долги перед МВФ, который является одним из самых предпочитаемых кредиторов в мире. Обычно это несостоявшиеся государства, но ни разу это не случалась со странами, которые входят в еврозону. В политико-социальном плане греческим властям довольно сложно выполнять обязательства перед МВФ, но в случае непогашения задолженности их ожидают серьезные проблемы, и они это понимают.