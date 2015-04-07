Выживший во время бойни в Кении студент: Боевики громко объявили, что пришли убивать и умирать

Он рассказал телеканалу Euronews, что все слышал и очень боялся, что боевики его обнаружат, пишет Гордон.

"Студенты кричали, некоторые из них плакали. А боевики сначала ничего не говорили, лишь стреляли и занимали здания общежитий одно за другим. А потом, когда они заняли наше общежитие, где мы спали, объявили громко, так, чтобы все слышали: "Мы пришли сюда убивать и умирать", – рассказал Ньянга.

Читайте такжеАвиация Кении сбросила бомбы на лагерь сомалийских боевиков, ответственных за теракт в университете

По словам студента, когда все закончилось и он вылез из-под кровати, его глазам предстала страшная картина.

"Мне пришлось переступить через кровь и мертвые тела моих самых близких друзей, моих очень хороших друзей. Это было очень тяжело", – отметил он.

2 апреля исламистские боевики из сомалийской группировки "Аш-Шабаб" напали на университет в городе Гарисса в восточной части Кении. Они захватили в заложники студентов и расстреляли всех, кто не смог процитировать Коран.

Читайте такжеКоличество погибших во время нападения на университет в Кении достигло 147 человек - СМИ

Власти заявили, что при проведении силовой операции уничтожили всех четверых нападавших. Еще пятеро подозреваемых в причастности к нападению были арестованы. По данным местных СМИ, среди нападавших был сын мэра кенийского города Мандера, которой пропал в 2013 году. Родные предполагали, что он присоединился к "Аль-Шабаб".

Всего жертвами боевиков стали 147 человек.

Теракт стал крупнейшим в стране за последние 15 лет.