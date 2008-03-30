В Канаде начался сезон охоты на детенышей тюленей (фото)
Многокилометровые пятна крови...
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В Канаде экологи при поддержке знаменитостей и обычных граждан витупают против открытия сезона варварской охоты. Здесь начали уничтожать бельков. В этом году правительство разрешило уничтожить 275 тысяч молодых животных.
Сторонники охоты говорят, что для 5 с половиной миллионов тюленей Канады это не большое количество. Есть и такие, кто утверждает, что тюленей уже слишком много и они уничтожили местные запасы рыбы.
Бельки имеют белый мех. Это и есть причина их уничтожения.
Уже неоднократно проходили акции протеста, во время которых демонстрировали страшные кадры этого промысла. Часто шкуру снимают еще с живого животного. Места промысла превращаются в многокилометровые красные пятна крови.
|Фото Reuters
Канадская власть пообещала что будет контролировать, чтобы в этом году бельков убивали не нанося им страданий. Канадцы говорят что будут проверять, чтобы шкуру снимали с уже мертвых животных.
Пока что охота на маленьких тюленей официально разрешена в Канаде, Норвегии и России. Организации по защите животных в США и Европе призывают бойкотировать канадские продукты на время сезона промысла тюленей, пытаясь добиться полного его запрета