В Канаде начался сезон охоты на детенышей тюленей (фото)

Власти страны заявляют, что промысел нужен, поскольку в последнее время количество этих животных значительно увеличилось и якобы тюлени угрожают другим морским жителям. Экологи призывают немедленно прекратить жестокое уничтожение животных.

В Канаде экологи при поддержке знаменитостей и обычных граждан витупают против открытия сезона варварской охоты. Здесь начали уничтожать бельков. В этом году правительство разрешило уничтожить 275 тысяч молодых животных.

Сторонники охоты говорят, что для 5 с половиной миллионов тюленей Канады это не большое количество. Есть и такие, кто утверждает, что тюленей уже слишком много и они уничтожили местные запасы рыбы.

Бельки имеют белый мех. Это и есть причина их уничтожения.

Уже неоднократно проходили акции протеста, во время которых демонстрировали страшные кадры этого промысла. Часто шкуру снимают еще с живого животного. Места промысла превращаются в многокилометровые красные пятна крови.

Канадская власть пообещала что будет контролировать, чтобы в этом году бельков убивали не нанося им страданий. Канадцы говорят что будут проверять, чтобы шкуру снимали с уже мертвых животных.

Пока что охота на маленьких тюленей официально разрешена в Канаде, Норвегии и России. Организации по защите животных в США и Европе призывают бойкотировать канадские продукты на время сезона промысла тюленей, пытаясь добиться полного его запрета

ICTV