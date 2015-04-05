Самолеты международной коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли удары по Йемену

Как передает агентство Reuters, по словам местных жителей, бомбы попали в базу армейских подразделений, лояльных движению «Аль-Хути». Также они сообщают об авиаударах в районах вдоль границы Йемена с Саудовской Аравией.

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Эти налеты состоялись несмотря на обнародованный накануне российский призыв к Совету безопасности ООН сделать паузу в кампании воздушных ударов, чтобы сделать возможной доставку гуманитарной помощи и эвакуацию гражданского населения, отмечает радио Свобода.

Саудовская Аравия и ее союзники настаивают на возвращении к власти в Йемене смещенного боевиками движения «Аль-Хути» президента Абд-Раббу Мансура Хади. Они обещают продолжать бомбардировку, пока власть Хади не будет восстановлена.