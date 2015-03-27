В Йемене в результате авиаударов погибли 39 человек

Саудовская Аравия и созданная ею коалиция второй день продолжает наносить воздушные удары по позициям шиитской повстанческой группировки в Йемене, наступление которой вынудило президента страны к бегству, передает радио "Свобода".

Читайте такжеСША поддержали авиаудары Саудовской Аравии по Йемену. Иран требует их прекратить

Западные новостные агентства цитируют местных жителей, которые заявляют, что утром авиаударам подвергся президентский дворец в Сане.

Среди других целей авиаударов были военные объекты в нефтедобывающем регионе Мариб и военно-воздушная база Анад на север от южного портового города Аден, сообщают местные чиновники.

По данным независимого йеменского сайта Barakish.net, город Саада, где базируются повстанцы, вблизи границы с Саудовской Аравией, также был обстрелян ночью.

Президент Йемена Абед-Раббо Мансур Хади после побега из Йемена прибыл в Саудовскую Аравию.

Саудовская Аравия и ее союзники в Персидском заливе считают, что шиитские повстанцы в Йемене действуют при поддержке Ирана, чтобы получить контроль над Йеменом, и заявляют о намерении остановить наступление.