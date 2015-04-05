Соратник Навального показал фото дворца Путина на берегу Черного моря

Фото дома с высоты птичьего полета Албуров выложил у себя в Facebook.

"Зацените фото дворца Путина под Геленджиком (сейчас на оффшор записан), ее нигде ранее не публиковали", - написал он.

Читайте такжеBloomberg: Путин знает, что ему угрожает "мягкий" дворцовый переворот

Как сообщал УНИАН, ранее Gazeta Wyborcza писала, что руководителям крупных государственных акционерных компаний, таких как "Газпром" и "Роснефть" разрешили не декларировать свои доходы и имущество.