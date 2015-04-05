Соратник Навального показал фото дворца Путина на берегу Черного моря
14:36, 05 апреля 2015Мир
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В воскресенье, 5 апреля, сотрудник российского Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров, соратник оппозиционера Алексея Навального, показал фотографию дворца президента России Владимира Путина под городом Геленджик на берегу Черного моря.
Дворец Путина под городом Геленджик на берегу Черного моря / facebook.com/alburov
Фото дома с высоты птичьего полета Албуров выложил у себя в Facebook.
"Зацените фото дворца Путина под Геленджиком (сейчас на оффшор записан), ее нигде ранее не публиковали", - написал он.
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Как сообщал УНИАН, ранее Gazeta Wyborcza писала, что руководителям крупных государственных акционерных компаний, таких как "Газпром" и "Роснефть" разрешили не декларировать свои доходы и имущество.
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