Друзьям Путина разрешили не декларировать свои доходы - Gazeta Wyborcza

Руководители крупных государственных акционерных компаний, таких как "Газпром" и "Роснефть" не будут декларировать свои доходы и имущество.

Тем самым друзья президента Владимира Путина отказываются выполнять его же распоряжения от 8 июля 2013 года об обязательной подаче деклараций для государственных чиновников.

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Об этом сегодня пишет Gazeta Wyborcza, напоминая, что два года назад часть российских богачей на государственных должностях послушала приказ президента и сообщила государству о своих доходах, а также о доходах детей и жен, сообщает ZN.

Но руководители государственного бизнеса самого высокого ранга, такие как руководители концернов "Газпром", "Роснефть" и РЖД, отчитываться не будут.

Глава последней из государственных компаний Владимир Якунин открыто заявил, что народ узнает о его состоянии "только через его труп". Таким образом, Путин втянул себя в борьбу с близким другом, под бдительным оком которого поезда ходят реже, перевозят товаров меньше, а очереди в кассах стали короче.

В это же время, СМИ пишут о том, что Якунин построил себе дворец близ Москвы, в котором есть даже отдельная комната для хранения только изделий из меха. Издание пишет, что Путин в этом противостоянии с Якуниным, очевидно, проиграл.

Правительство России объявило, что такие как он не обязаны декларировать свои доходы, а отчитываться перед россиянами должны только чиновники во главе компаний, которые на 100% принадлежат государству.

А акционерные предприятия, такие как "Газпром", "Роснефть" и железная дорога "стали частным бизнесом".

Западные СМИ неоднократно писали о противостоянии внутри окружения президента России. В частности, издание The Guardian писало, что Путину придется выбирать между Кадыровым и друзьями-силовиками.