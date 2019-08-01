В США предлагают новые санкции для сдерживания вмешательства РФ

Проект предусматривает возможность ввести жесткие санкции в отношении банковской, энергетической и оборонной отраслей РФ, а также суверенного долга.

Американские сенаторы демократ Крис Ван Холлен и республиканец Марко Рубио представили в среду законопроект, направленный на то, чтобы удержать Россию от вмешательства в выборы в США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Проект предусматривает возможность ввести жесткие санкции в отношении банковской, энергетической и оборонной отраслей РФ, а также суверенного долга.

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Согласно деталям проекта, он будет требовать, чтобы директор Национальной разведки США в течение 30 дней после любых федеральных выборов установил, вмешивалась ли Россия, другое правительство иностранного государства или кто-то другой, кто действует как иностранный агент, в выборы.

Если разведка подтвердит вмешательство, закон требует ввести в течение 10 дней обязательные санкции, в частности, против российских банков и энергетических компаний.

Закон также должен запретить все операции, которые подпадают под юрисдикцию США, по российскому суверенному долгу, российских государственных облигациях и долгу любой компании, которая принадлежит или контролируется правительством России.

Санкции будут включать блокировку любых активов в Соединенных Штатах лиц, против которых нацелены санкции, включая высокопоставленных российских политических деятелей и лидеров бизнеса.

Россия отрицает попытки повлиять на выборы в США. Но разведывательные и правоохранительные органы США обнаружили, что Москва пыталась вмешаться в голосование 2016 года, чтобы повысить шансы Трампа на победу в Белом доме.

Акт "О сдерживание" направлен против России, но отмечает, что разведка США определила Китай, Иран и Северную Корею как другие крупные иностранные киберугрозы.