В России испытали новую зенитную ракету и радуются, что она "попала в мишень"

Министерство обороны России испытало новую ракету для зенитной ракетной системы С-400.

Об этом, как сообщает РИА Новости, в эфире РСН заявил замкомандующего войсками воздушно-космической обороны по ПВО Кирилл Макаров.

«Испытания идут полным ходом. Три дня назад был совершен пуск зенитной управляемой ракеты, которая поразила успешно цель - она попала в мишень», - подчеркнул Макаров.

Отмечается, что боеспособность ракеты проверялась на расстоянии чуть менее 400 км.

Читайте такжеБоевики для дискредитации украинских военных обстреляли Донецк Как известно, С-400 - российская зенитно-ракетная система (ЗРС) крупного и среднего радиуса действия, зенитный ракетный комплекс нового поколения, созданный для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения - самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, постановщик помех, самолетов радиолокационного дозора и наведения и других.

Каждая ЗРС обеспечивает одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет.