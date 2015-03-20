В КНДР заявили о готовности запустить ядерную ракету "в любой момент"
15:10, 20 марта 2015Мир
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Северная Корея имеет в своем распоряжении ядерное оружие и готова запустить ракету с ядерной боеголовкой "в любой момент".
REUTERS
Об этом сказал посол КНДР в Великобритании Хен Хак Бон (Hyun Hak-bong) в интервью британскому телеканалу Sky News, сообщает РИА Новости.
Журналист телеканала задал послу вопрос: "Позвольте уточнить, вы говорите, что КНДР имеет возможность в настоящий момент провести запуск ракеты с ядерной боеголовкой?".
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"В любое время, в любое время, да", — ответил Хен Хак Бон. "Мы не говорим пустых слов… Не только США имеют монополию на проведение ударов ядерным оружием", — сказал посол.
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