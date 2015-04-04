Российским полицейским купят аэрозольные гранаты для разгона демонстрантов

Об этом свидетельствуют данные заявок на официальном портале госзакупок, пишет lenta.ru.

Два лота на поставку гранат были размещены 31 марта. В частности, ведомство планирует закупить 3849 ручных гранат раздражающего действия РГК-60РД, 2150 ручных гранат комбинированного действия РГК-60КД, а также 6300 ручных аэрозольных гранат «Дрейф-2» и 5498 ручных раздражающих гранат повышенной мощности и безопасности «Рулет-ВВ».

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Общая стоимость заказов составляет более 83,3 миллиона рублей.

Согласно требованию заказчика, гранаты должны быть поставлены в срок до 1 ноября 2015 года включительно.