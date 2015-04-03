В Таджикистане из-за оползня погибли по меньшей мере 10 человек

Об этом сообщил председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Орифа Нозимов, передает Радио Свобода.

Нозимов отметил, что десятки жителей села Якабеди заблокированы в своих домах, которые засыпаны ґрунтом.

Сейчас спасатели достали из-под завалов тела десяти погибших.

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Как отмечается, в начале февраля из-за схода лавин в результате резкого потепления после сильных снегопадов в Таджикистане погибло несколько человек.

93% территории стран Центральной Азии находится в горной местности. Из-за схода лавин и оползней ежегодно здесь гибнут десятки людей.

Ранее УНИАН сообщал, что в Индонезии за оползня погибли более 30 человек.