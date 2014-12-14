В Индонезии из-за оползня погибли более 30 человек

Об этом сообщили в национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями, передает ТАСС.

Около 2 тыс. спасателей, в том числе военнослужащие, полицейские, добровольцы пытаются добраться до самых удаленных населенных пунктов, однако работы осложняют образовавшиеся завалы, а также разрушенные дороги и мосты.

По официальным данным, ранения получили 15 человек, состояние 11 оценивается как тяжелое, свыше 500 - эвакуированы во временные пункты приема беженцев. Очевидцы рассказывают, что начавшиеся в пятницу мощные грязевые потоки, вызванные проливными дождями, снесли не менее сотни домов. Прибывший на место трагедии президент страны Джоко Видодо пообещал в самое ближайшее время всем пострадавшим предоставить новое жилье.

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