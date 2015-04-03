Во Франции запретили выпускать на подиум слишком худых моделей

15:58, 03 апреля 2015
Мир
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Французская Национальная ассамблея одобрила законопроект, предусматривающий запрет на найм моделей, страдающих недостатком веса.

REUTERS

С законодательной инициативой в нижнюю палату парламента обратилось министерство здравоохранения Франции, передает Би-би-си.

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Модельные агентства отныне должны будут проверять соотношение веса и роста девушек, чтобы удостовериться, что индекс массы тела модели не ниже определенного уровня.

Агентам моделей за нарушение закона может грозить до шести месяцев тюремного заключения и штрафы.

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