Спасатели не планируют поднимать затонувший в Охотском море траулер

Об этом заявил представитель морского спасательного подцентра администрации морского порта Петропавловска-Камчатского, передает Русская служба Би-би-си.

"Траулер затонул на глубине 200-250 метров. В таких районах затонувшие суда не поднимают - и глубоко, транспортировка проблематична", - сказал он.

Морозильный траулер, приписанный к сахалинскому порту Невельск, затонул в ночь на 2 апреля за 300 км на юг от Магадана. Сигнал SOS судно не подавало. Всего на борту находились 132 человека.

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Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гражданство Украины одного члена экипажа траулера «Дальний Восток», гражданство еще троих моряков уточняется.