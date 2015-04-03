У берегов Камчатки возобновили поиски выживших в крушении траулера "Дальний Восток"

Как сообщает Радио Свобода, жертвами катастрофы стали, по последним данным, 56 человек, 63 - спасены.

Поиски, прерванные из-за темноты, возобновлены на рассвете. В них задействованы 26 рыболовецких судов, которые находятся в том районе, а также одно спасательное судно.

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Морозильный траулер, приписанный к сахалинскому порту Невельск, затонул в ночь на 2 апреля за 300 км на юг от Магадана. Сигнал SOS судно не подавало. Всего на борту находились 132 человека.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гражданстве Украины одного члена экипажа траулера «Дальний Восток», гражданство еще троих моряков уточняется.