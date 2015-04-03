У берегов Камчатки возобновили поиски выживших в крушении траулера "Дальний Восток"

09:15, 03 апреля 2015
Мир
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В Охотском море возобновлены активные поиски 13 рыбаков, которые пропали накануне во время крушения морозильного траулера «Дальний Восток».

rospriroda.ru

Как сообщает Радио Свобода, жертвами катастрофы стали, по последним данным, 56 человек, 63 - спасены.

Поиски, прерванные из-за темноты, возобновлены на рассвете. В них задействованы 26 рыболовецких судов, которые находятся в том районе, а также одно спасательное судно.

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Морозильный траулер, приписанный к сахалинскому порту Невельск, затонул в ночь на 2 апреля за 300 км на юг от Магадана. Сигнал SOS судно не подавало. Всего на борту находились 132 человека.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гражданстве Украины одного члена экипажа траулера «Дальний Восток», гражданство еще троих моряков уточняется.

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