У берегов Камчатки возобновили поиски выживших в крушении траулера "Дальний Восток"
В Охотском море возобновлены активные поиски 13 рыбаков, которые пропали накануне во время крушения морозильного траулера «Дальний Восток».
Как сообщает Радио Свобода, жертвами катастрофы стали, по последним данным, 56 человек, 63 - спасены.
Поиски, прерванные из-за темноты, возобновлены на рассвете. В них задействованы 26 рыболовецких судов, которые находятся в том районе, а также одно спасательное судно.
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Морозильный траулер, приписанный к сахалинскому порту Невельск, затонул в ночь на 2 апреля за 300 км на юг от Магадана. Сигнал SOS судно не подавало. Всего на борту находились 132 человека.
Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гражданстве Украины одного члена экипажа траулера «Дальний Восток», гражданство еще троих моряков уточняется.